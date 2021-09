Sur autoroute, lutter contre le changement climatique passe aussi par le choix de nouvelles mobilités. Il est possible aujourd’hui de voyager de façon plus collective, plus connectée et donc… plus propre ! La voiture reste l’un des modes de déplacement privilégié des Français. 75% des actifs l’utilisent chaque jour pour effectuer leurs trajets domicile-travail et 9 déplacements sur 10 se font aujourd’hui par la route. Or les transports et le bâtiment sont responsables de plus de 50% des émissions annuelles de gaz à effet de serre ! Pour y remédier, nous vous proposons des solutions de déplacements plus doux. Les parkings de covoiturage accessibles depuis l’autoroute vous permettent de partager vos trajets et contribuent à lutter contre l’autosolisme. Vous roulez en véhicule électrique ? Des bornes de recharge haute puissance son accessibles sur plusieurs de nos aires. Il est aussi possible d’emprunter un bus roulant sur une voie dédiée de l’autoroute, comme au pôle multimodal de Longvilliers en région parisienne. L’autoroute est une infrastructure évolutive.

Trouvons ensemble les solutions pour un transport décarboné ! #TousMobilisés.