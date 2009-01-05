Lutter contre le réchauffement climatique
Chez VINCI Autoroutes, la lutte contre le réchauffement climatique est l’un des piliers de notre politique environnementale. Découvrez nos actions concrètes pour limiter nos émissions de gaz à effet de serre.
L’Autoroute Bas Carbone, notre stratégie pour lutter contre le réchauffement climatique
La planète se réchauffe et les conséquences se ressentent déjà ! La communauté scientifique s’alarme et invite chacun d’entre nous à se mobiliser contre le réchauffement climatique. L’objectif est de limiter la hausse des températures à 2°C d’ici à la fin du siècle. Comment pouvons-nous y contribuer ? Nous nous étions engagés à réduire l’intensité carbone de nos activités de 30% entre 2009 et 2020. Nous souhaitons poursuivre cette dynamique en nous engageant à réduire de 50% nos émissions de CO2 d’ici à 2030, ainsi que ceux de nos fournisseurs. Pour y parvenir, la solution passe par l’Autoroute Bas Carbone, une démarche qui vise à accélérer la transformation des usages sur l’autoroute et la transition énergétique des mobilités.
Véhicules à faible émission, recours aux énergies renouvelables : les solutions de demain
Chaque jour, nous continuons de contrôler nos émissions directes et surveillons étroitement nos émissions indirectes. Cela se traduit par exemple par un objectif d’ici 2030 de la conversion en électrique de 85% notre flotte de véhicules de service et de fonction. Autre nouveauté, nous transformons progressivement nos bâtiments et les boutiques accessibles sur les aires en ayant recours aux énergies renouvelables. Afin de les rendre plus économes en énergie, nous les équipons de panneaux photovoltaïques ou de systèmes d’éclairages Led.
L’autoroute, une infrastructure évolutive pour des transports plus doux
Sur autoroute, lutter contre le changement climatique passe aussi par le choix de nouvelles mobilités. Il est possible aujourd’hui de voyager de façon plus collective, plus connectée et donc… plus propre ! La voiture reste l’un des modes de déplacement privilégié des Français. 75% des actifs l’utilisent chaque jour pour effectuer leurs trajets domicile-travail* et 9 déplacements sur 10 se font aujourd’hui par la route. Or les transports et le bâtiment sont responsables de plus de 50% des émissions annuelles de gaz à effet de serre ! Pour y remédier, nous vous proposons des solutions de déplacements plus doux. Les parkings de covoiturage accessibles depuis l’autoroute vous permettent de partager vos trajets et contribuent à lutter contre l’autosolisme. Vous roulez en véhicule électrique ? Des bornes de recharge haute puissance sont accessibles sur la totalité de nos aires de services et certaines aires de repos. Il est aussi possible d’emprunter un bus roulant sur une voie dédiée de l’autoroute, comme au pôle multimodal de Longvilliers en région parisienne. L’autoroute est une infrastructure évolutive.
Trouvons ensemble les solutions pour un transport décarboné ! #TousMobilisés.
Émissions indirectes : nouveaux objectifs définis à partir de 2022
20%
de réduction
par rapport à 2019 des émissions générées par les usagers de la route
20%
de réduction
par rapport à 2019 des émissions associées à nos achat et aux installations commerciales sur nos aires de services
50%
de réduction
par opération, par rapport à 2019, des émissions associées aux travaux réalisés sur notre réseau
* Étude Ipsos de mars 2019 sur les Français et les fractures de la mobilité dans les territoires