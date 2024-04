L’objectif est de promouvoir le déploiement de l’hydrogène au Mans et dans son environnement et plus généralement de montrer l’engagement des partenaires (dont VINCI Autoroutes) dans la mobilité décarbonée. Le modèle, exceptionnellement immatriculé pour pouvoir rouler sur l’autoroute, a ensuite emprunté l’A11 jusqu’à Ablis, avant de continuer son trajet en camion jusqu’à la sortie Le Mans Centre permettant d’accéder au circuit des 24 Heures. Le prototype est un véhicule électrique muni d’une pile à combustible. L’hydrogène est stocké sous forme gazeuse et est converti en électricité grâce à une réaction d’oxydoréduction avec l’oxygène de l’air, dégageant de l’eau. La voiture était pilotée par le monégasque Stéphane Richelmi, vainqueur des 24 heures du Mans en 2016.