Autoroute A51 : ouverture du 50ème parking de covoiturage à Sisteron-Nord

Les trajets routiers du quotidien sont aujourd’hui dominés par des usages autosolistes, en particulier sur les trajets domicile-travail. En effet, selon le Baromètre de l’autosolisme publié par VINCI Autoroutes en septembre 2022, plus de 85% des Français sont seuls dans leur véhicule aux heures de pointe, en semaine. Face à ce constat nous nous sommes engagés, depuis plusieurs années, à favoriser le développement de mobilités plus durables et collectives, dont le covoiturage, en proposant en partenariat avec les collectivités locales, des parkings de covoiturage.



Le covoiturage fait partie des solutions permettant de favoriser le développement de des mobilités plus durables. Pratique, économique et conviviale il contribue à décarboner les déplacements routiers. Une transformation des usages que VINCI Autoroutes poursuit à travers sa politique « Ambition Environnement 2030 » initiée en 2019, et qui s’inscrit dans les engagements des Plans Climat de la Région Sud et de la Communauté de communes du Sisteronais-Buëch.



Disposant de 44 places de stationnement gratuites, dont 2 réservées aux personnes à mobilité réduite, le parking de covoiturage de Sisteron-Nord a été conçu pour favoriser les nouveaux usages des habitants : 4 points de recharge électrique seront prochainement installés et 2 quais ont été construits pour accueillir les cars de la Région Sud. Le parking dispose également d’un dépose minute avec abri.