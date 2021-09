Ce vendredi 5 juin, c’est la Journée mondiale de l’environnement. Sur autoroute, nous nous efforçons toute l’année d’encourager les bonnes pratiques à appliquer lors de vos trajets. Chaque jour, nous mettons tout en œuvre pour réduire l’empreinte carbone de vos déplacements et encourager l’écomobilité :



1. En vous permettant de rouler à l’électrique :

Vous voyagez en véhicule électrique ? Des bornes de recharge haute puissance (de 150 à 350 kW) sont disponibles sur plusieurs de nos aires de services. 90 de ces bornes qui permettent de réduire le temps de charge sont disponibles sur notre réseau et 175 autres seront déployées à l’horizon 2021. Notre objectif ? Que 100% de nos aires de services soient équipées de bornes de recharge haute puissance en 2030.



2. En vous permettant de trier vos déchets :

Le tri des déchets, ça n’est pas qu’à la maison ! Lors de votre pause sur autoroute, faites aussi ce geste pour l’environnement. Le saviez-vous ? La totalité des aires de repos et de services de notre réseau sont équipées de plateformes de collecte sélective des déchets. Par ailleurs, 37% des Français déclarent jeter des déchets par la fenêtre quand ils roulent sur l’autoroute*. Cela nuit à l’environnement et met en danger les agents d’entretien chargés de les ramasser. Ne jetez plus vos déchets par les fenêtres !



3. En vous permettant de covoiturer :

Vous êtes adeptes du covoiturage ? Sur autoroute aussi, vous pouvez partager votre trajet. De nombreux parkings de covoiturage sont disponibles au niveau des entrées et des sorties de notre réseau. En région parisienne, vous avez même la possibilité de voyager en car sur une voie dédiée de l’autoroute A10, depuis la gare autoroutière de Briis-sous-Forges. De nouvelles façons de vous déplacer, respectueuses de l’environnement mais aussi plus malines et plus économiques !