Politique cookies VINCI Autoroutes

Différents types de cookies sont utilisés sur le Site, ils ont des finalités différentes.



1- LES COOKIES STRICTEMENT NÉCESSAIRES



Il s'agit des cookies nécessaires au fonctionnement du Site. Ils vous permettent d'utiliser les principales fonctionnalités du Site (par exemple, utilisation du panier d'achat ou accès à votre compte). Sans ces cookies, vous ne pourrez pas utiliser le Site normalement. Il s'agit de cookies déposés par VINCI Autoroutes qui ne concernent que le fonctionnement du Site.



Les "cookies essentiels" à l'utilisation du Site sont notamment :

- ASP.NET_SessionId

Fonction : Identifiant de session



2- LES COOKIES FONCTIONNELS



Les cookies fonctionnels gardent en mémoire les choix que vous effectuez (ex : nom utilisateur, langue, région…) et vous proposent des services personnalisés.



Ils mémorisent les paramètres que vous avez sélectionnés comme la taille, police de caractère ou d’autres éléments de mise en page pouvant être personnalisés.



Ce type de cookies peut également être utilisé afin de partager des informations avec nos partenaires proposant un service sur le site. Les renseignements recueillis ne seront pas utilisés pour vous adresser des publicités sur le site ou sur d’autres sites que vous seriez amenés à visiter.



Quelques exemples :

- va.navigator

Fonction : Cookie de choix du mode de navigation



3- LES COOKIES ANALYTIQUES



Il s'agit des cookies qui permettent à VINCI Autoroutes de connaître l'utilisation et les performances du Site et d'en améliorer l'intérêt et l'ergonomie de ses services, le fonctionnement, d'établir des statistiques, de connaitre les volumes de fréquentation et d'utilisation des divers éléments composant le Site. Il s'agit principalement de cookies Google Analytics.



Quelques exemples :

- _ga

Fonction : Cookie de visiteur



- gtm-va

Fonction : Cookie qui remonte des données de navigation ex : nombre de badge commandés



- _gid

Fonction : Cookie de synchronisation visiteur avec le réseau publicitaire Google



4- LES COOKIES PUBLICITAIRES ET CIBLAGE PUBLICITAIRE



LES COOKIES PUBLICITAIRES



Il s'agit des cookies utilisés pour vous présenter des publicités ou vous adresser des informations adaptées à vos centres d'intérêts sur le Site ou en dehors du Site lors de votre navigation sur Internet. Ils sont notamment utilisés pour limiter le nombre de fois où vous voyez une publicité et aider à mesurer l'efficacité d'une campagne publicitaire.



Le refus de ces cookies publicitaires n'a pas d'impact sur l'utilisation du Site. Cependant le fait de refuser les cookies publicitaires n'entraînera pas l'arrêt de la publicité sur le Site ou sur Internet.



Cela aura seulement pour effet d'afficher une publicité qui ne tiendra pas compte de vos centres d'intérêt ou de vos préférences. Ces cookies sont principalement des cookies tiers. Ces cookies dépendent principalement des régies publicitaires. Nous ne pouvons pas les lister de manière exhaustive.



CIBLAGE PUBLICITAIRE



Nous vous informons que nous pouvons utiliser des fonctionnalités de ciblage avancées de type « retargeting » (affichage de publicité lors de votre navigation en dehors du Site ou contact email - suite à la consultation de produits ou services sur le Site).



Ces fonctionnalités rendues possibles par l’utilisation de cookies sont proposées par des partenaires, pour vous présenter des publicités mieux adaptées à vos besoins et en lien avec votre comportement récent sur le Site.



Ainsi, dans la mesure où vous avez fourni des données personnelles vous concernant, notamment vos coordonnées électroniques, lors de votre inscription ou de votre accès à l'un de nos services, VINCI Autoroutes est susceptible d'associer des informations de navigation relatives à votre Terminal, traitées par les cookies émis directement ou par le biais de ses prestataires, avec vos données personnelles afin de vous adresser, par exemple, des prospections électroniques ou d'afficher sur votre Terminal, au sein d'espaces publicitaires contenant des cookies que le VINCI Autoroutes a émis, des publicités personnalisées qui vous sont spécifiquement destinées, susceptibles de vous intéresser personnellement.



Les cookies publicitaires peuvent être déposés/lus par VINCI Autoroutes, ses prestataires, ses partenaires mais aussi par les annonceurs dont la publicité s’affiche.



Pour les cookies déposés/lus par VINCI Autoroutes et ses prestataires vous pouvez exprimer vos préférences ainsi qu’il est précisé ci-après. Pour les cookies des annonceurs, VINCI Autoroutes vous invite à consulter la politique de ces annonceurs et de leurs prestataires publicitaires quand vous vous rendez sur leur site après avoir cliqué sur leur publicité et dans certains cas via les icônes d’information figurant en haut à droite de leurs publicités.



Quelques exemples :

- fr

Fonction : Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers.



- IDE

Fonction : Utilisé par Google DoubleClick pour enregistrer et signaler les actions de l'utilisateur du site après qu'il ait vu ou cliqué sur une des pubs de l'annonceur dans le but de mesurer l'efficacité et de présenter des annonces publicitaires ciblées à l'utilisateur.



5- LES COOKIES DE RÉSEAUX SOCIAUX



Sur certaines pages du Site, vous pouvez partager du contenu via les médias sociaux tels que Facebook et Twitter. Parfois, VINCI Autoroutes peut intégrer des vidéos provenant de sites comme YouTube. Ces sites paramètrent leurs propres cookies que VINCI Autoroutes ne contrôle pas et auxquels il n’a aucun accès. En tout état de cause, l’émission et/ou l’utilisation de cookies par ces sociétés tierces sont soumises à leurs propres politiques et ne sont donc pas couvertes par la présente Politique de Cookies de VINCI Autoroutes. VINCI Autoroutes vous recommande de consulter son site Internet pour en savoir plus sur sa politique en matière de cookies.