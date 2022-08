Electromobilité : des bornes de recharge mobiles disponibles cet été sur l’A7

Ce dispositif innovant est une première en France et s’inscrit dans le cadre de la convention Autoroute Bas Carbone signée en mars dernier entre VINCI Autoroutes et la Région Auvergne Rhône-Alpes. Il permet de renforcer, à la demande, les réseaux de bornes électriques sur les aires, notamment en période de forts trafics. L’objectif ? Accélérer le développement des mobilités décarbonées. VINCI Autoroutes dispose déjà d’un maillage efficient de points de recharge électrique sur son réseau : 111 aires de services sont aujourd’hui équipées de plus de 430 points de charge, soit plus de 6 aires sur 10 déjà équipées. Toujours sur l’aire de Saint-Rambert-d’Albon Est sur l’autoroute A7, 4 batteries mobiles permettent cette fois aux conducteurs de poids lourds tractant une remorque frigorifique de l’alimenter, leur permettant de couper le moteur pendant leur pause. Notez enfin que cette expérimentation de recharge mobile pour voitures électriques est également menée cet été dans le Maine-et-Loire, sur l’autoroute A87, sur l’aire de Trémentines entre Angers et Cholet.