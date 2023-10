Dans "La France bouge", sur Europe 1, Elisabeth Assayag et ses invités font le tour de France des initiatives positives et novatrices et des "citoyens, entreprises et collectivités qui s’engagent et inventent le monde de demain". Le débat du 17 mai 2023 avait pour thème : « Décarbonation : Comment allons-nous rouler demain sur nos autoroutes ? ». Autour de la table, Pierre Coppey, président de VINCI Autoroutes, mais aussi Ion Leahu, fondateur de Driveco, l’un des leaders européens chez les opérateurs de stations de recharge pour véhicules électriques, et enfin Alfred Richard, cofondateur de « Nelson », une solution qui utilise la technologie Data pour faciliter l'électrification des flottes de véhicules dans les entreprises.



Au cours de ce débat, Pierre Coppey a tenu à rappeler que « 9 déplacements sur 10 empruntent la route dans notre pays et que 75% des trajets domicile-travail se font par la route. Par conséquent, si l’on veut décarboner les transports, il faut décarboner la route ». Pour le président de VINCI Autoroutes, « compte tenu de sa grande capillarité et sa grande présence sur le réseau, l’infrastructure autoroutière doit être utilisée comme une infrastructure sur laquelle on peut faire rouler des modes de transports décarbonés ». L’occasion de rappeler que les 181 aires de services du réseau VINCI Autoroutes étaient désormais équipées de bornes de recharge pour véhicules électriques.

A la question « C’est quoi l’autoroute de demain ? », Pierre Coppey souligne enfin qu’il existe un enjeu d’infrastructures, un enjeu d’installation, un enjeu digital et un enjeu d’évolution des comportements. « Tout ça, c’est une transformation en profondeur, précise-t-il. Je crois qu’on y est tous très engagé ».