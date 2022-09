Même si les avantages du véhicule électrique sont aujourd’hui largement partagés, deux préoccupations freinent le passage à l’acte et le remplacement des voitures thermiques. Son coût à l’achat reste d’abord dissuasif : 94% des personnes interrogées pensent qu’il serait pertinent de proposer un prix moins élevé et 71% un prix équivalent, pour un même modèle, à un véhicule thermique. De même, 90 % sont favorables à des aides publiques ou privées pour l’achat d’un véhicule électrique ou à des offres avantageuses de reprise de leur ancien véhicule. L’autre frein concerne l’autonomie et la recharge : 93% souhaiteraient la mise en place de bornes beaucoup plus nombreuses sur les aires d’autoroute et 92% une assistance dépannage en cas de panne de batterie. L’occasion de rappeler que VINCI Autoroutes poursuit le déploiement accéléré de stations de recharge sur les aires de services de son réseau, d’ores et déjà équipées pour près de 60% d’entre elles, avec l’objectif d’atteindre d’ici 2023 un taux de 100%, avec plus de 1500 points de recharge rapide en services.