Des lignes de cars au départ du parc multimodal de Longvilliers sur l'autoroute A10

En plus des 255 places de stationnement gratuites, le parc multimodal de Longvilliers organise la desserte de 5 lignes de cars qui, en empruntant une voie dédiée sur l’autoroute A10, vous permettent de rejoindre en moins de 30 minutes les RER B et C.



Ces lignes d’autocars express, exploitées par les compagnies Transdev et Albatrans, sont accessibles depuis 8 quais qui disposent d’un système d’affichage dynamique indiquant en temps réel les horaires de passage. Ces derniers ont été revus afin que le temps de correspondance soit optimisé et que l’attente soit la plus courte possible, compte tenu des itinéraires et des contraintes de chacune des lignes.