C’est une première sur le réseau autoroutier français ! VINCI Autoroutes vient d’accueillir au sein de sa direction régionale Rhône Alpes Auvergne un fourgon électrique nouvelle génération. Le véhicule, de la marque Renault Master ZE, vient compléter la flotte de fourgons présente sur le district de la Vallée du Rhône. Sa particularité ? Le Master ZE est équipé d’une petite remorque tractée à l’arrière et qui fonctionne comme une recharge électrique autonome. Une technologie innovante qui permet d’améliorer la performance de ce type de véhicules d’intervention, déployé sur l’autoroute 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pour votre sécurité.

Une expérimentation de 2 mois menée sur l’autoroute A7 entre Valence et Montélimar

L’expérimentation menée dans le district de la Vallée du Rhône doit durer jusqu’à l’été. Elle a pour objectif d’évaluer les performances du véhicule dans le cadre des missions de patrouilles des femmes et des hommes en jaune mobilisés à vos côtés et au quotidien sur l’autoroute. Dans ce cas précis, ce prototype sera utilisé lors des patrouilles effectuées entre Valence et Montélimar, sur l’autoroute A7. Conçu par Renault PVI, le Master ZE est associé à une remorque batterie développée par la start-up EP-Tender. Cette remorque, attelée au fourgon, fonctionne comme une 2e batterie. Elle permet à la fois de prolonger l’autonomie du fourgon et de raccourcir les temps de recharge entre deux missions. Un gain de temps précieux pour nos patrouilleurs !