Sur l’A10, les poids lourds électriques pourront bientôt se recharger en roulant

L’autoroute de demain, ça n’est plus de la science-fiction ! Des poids lourds électriques pourront prochainement se recharger en roulant sur l’autoroute A10, non loin de la barrière de péage de Saint-Arnoult en région parisienne. Un consortium piloté par VINCI Autoroutes* va expérimenter en conditions réelles sur deux tronçons-test de deux kilomètres chacun, deux solutions de recharge dynamique pour les poids lourds. L’une repose sur la technologie par induction, l’autre sur la technologie par rail conducteur. Des solutions de recharge dynamique innovantes permettant de réduire la taille des batteries des poids lourds, d’atténuer les contraintes liées à leur autonomie et les besoins de recharges régulières.

Ce projet, le premier au monde de ce genre sur autoroute, a pour objectif de permettre aux poids lourds électriques, ainsi qu’à d’autres types de véhicules électriques (autocars, véhicules utilitaires, voitures particulières…), d’expérimenter la recharge dynamique par induction ou par rail au sol sur une autoroute ouverte à la circulation, pendant qu’ils roulent. Le site pilote se situera sur l’autoroute A10 dans le sens Paris - province, en amont de la barrière de péage de Saint-Arnoult. Le projet démarrera en septembre 2023 et se poursuivra avec des essais sur une piste fermée du CEREMA à Rouen.

Le budget total du projet s’élève à 26 millions d’euros et s’étalera sur trois ans. Le consortium bénéficiera d’un financement de l’Etat dans le cadre du plan France 2030. L’objectif sera par la suite d’équiper de premiers tronçons autoroutiers sur de plus grandes distances, pour un usage commercial, afin, à terme, de déployer l’ERS (Système de route électrique) sur l’ensemble des principaux axes routiers français, comme proposé dans l’étude de 2021 publiée par le ministère des Transports.