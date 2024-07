Après la mise en service d’une nouvelle station au mois de mai, 6 nouvelles stations de recharge ont été mises en service depuis début juillet sur l’autoroute A7 et deux le seront dans les prochains jours. Ce sont ainsi 9 nouvelles stations de recharge ultra-rapide qui viennent renforcer l’offre déjà existante sur l’A7 entre Lyon et Marseille (jusqu’ici 181 points de charge), dans les deux sens de circulation. Ces nouvelles stations, gérées par les opérateurs Allego, Electra, Ionity, Tesla et TotalEnergies, proposent 94 points de recharge ultra-rapide supplémentaires sur des aires de services mais aussi de repos de l’A7. Dans les prochaines semaines, 19 nouveaux points de charge seront également mis en service sur les aires de repos d’Orange Le-Grès et de Tricastin dans le Vaucluse.