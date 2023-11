C’est une nouvelle expérimentation destinée à développer les mobilités du quotidien et à décarboner les transports. Le projet TRAPEZE qui réunit un consortium* de plusieurs acteurs dont VINCI Autoroutes, est lauréat de l’appel à projets « Mobilités routières automatisées, infrastructures de services connectées et bas carbone » du 4e Programme d’Investissements d’Avenir (PIA4) – France 2030. D’une durée de 3 ans, ce projet a pour objectif de développer puis de tester et valider, en conditions réelles et sur une infrastructure existante, un pilote de nouveaux services de mobilité partagée comprenant une ligne de covoiturage, une voie réservée doublement régulée et un système de mise en relation des usagers. Certaines fonctionnalités du projet TRAPEZE seront notamment testées dans le Duplex A86. Il s’inscrit pleinement dans les objectifs fixés par France 2030 de « développer une mobilité propre, résiliente et souveraine » et dans la stratégie nationale d’accélération de la « digitalisation et décarbonation des mobilités ».