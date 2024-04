D’une surface de presque 5 hectares, le futur parc solaire doit assurer une production annuelle d’environ 8,77 GWh par an, soit la consommation électrique annuelle d’un village de 3000 habitants (hors chauffage). L’énergie ainsi générée permettra d’éviter la production de 4 465 tonnes de CO2 par an. Conçu en concertation continue avec les territoires, ce parc photovoltaïque prend en compte les enjeux environnementaux, sociaux et économiques locaux. La hauteur des panneaux photovoltaïques n’excédera pas 280 centimètres. De même, les merlons hauts de plusieurs mètres et les haies déjà existantes permettront de limiter les seules visibilités partielles sur le site depuis la RD289 et l’A64.