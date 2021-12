L’autoroute A10 est un axe stratégique au sein de la métropole de Tours. Avec un trafic moyen de 78 000 véhicules par jour traversant notamment les communes de Parçay-Meslay, Tours, Saint-Pierre-des-Corps, Saint-Avertin, Chambray-lès-Tours et Joué-lès-Tours, il était nécessaire de trouver des solutions visant à accompagner l’émergence de mobilités alternatives et partagées.



C’est tout l’enjeu de ce partenariat, première convention Autoroute Bas Carbone liant une métropole française et un concessionnaire autoroutier.

L’objectif : réduction des émissions de CO2 fixé par la stratégie nationale bas carbone de -40 % à l’horizon 2030, intégrant une décarbonation à hauteur de 28 % du secteur des transports.

Pour cela une stratégie commune centrée autour de trois axes prioritaires sera déployée :



Mobilité partagée et intermodalité

La transition écologique exige de réduire les émissions de gaz à effet de serre pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Le secteur des transports représente en effet 30 % des émissions de carbone aujourd’hui en France. Afin de répondre à cet enjeu majeur de décarbonation des transports tout en répondant aux besoins de mobilité des habitants, Tours Métropole Val de Loire et VINCI Autoroutes s’allient pour repenser les usages de l’autoroute autour de 5 grands axes :



Le développement des transports en commun ;

; La promotion du covoiturage ;

; L’optimisation de l’inter- et la multimodalité ;

; L’incitation à l’usage des mobilités douces (vélo, marche à pied…) ;

(vélo, marche à pied…) ; La mise en place de nouvelles technologies au service des mobilités.

Insertion environnementale et urbaine de l’A10

A l’issue de la concertation des initiatives permettant l’amélioration de l’insertion durable de l’autoroute dans le tissu urbain en sont ressorties. Ainsi Tours Métropole et VINCI Autoroutes travailleront conjointement sur des projets concrets tels que :



La Biodiversité et le paysage en renforçant par exemple les écrans végétalisés ou bien encore en valorisant les pars et jardins à proximité de l’autoroute ;

en renforçant par exemple les écrans végétalisés ou bien encore en valorisant les pars et jardins à proximité de l’autoroute ; L’acoustique en abaissant sensiblement les seuils acoustiques réglementaires déjà en place, grâce à des procédés innovants ;

en abaissant sensiblement les seuils acoustiques réglementaires déjà en place, grâce à des procédés innovants ; La continuité pour modes actifs en créant des continuités piétonnes et cyclistes notamment entre Tours et Saint-Pierre-des-Corps ;

en créant des continuités piétonnes et cyclistes notamment entre Tours et Saint-Pierre-des-Corps ; La préservation de la ressource en eau et la qualité de l’air en réduisant les consommations en eau ou en mettant en place des solutions pour mieux connaître la qualité de l’air et les leviers pour l’améliorer.

Transition écologique et électromobilité

VINCI Autoroutes et la métropole Tours Val de Loire ont déjà entrepris des actions concrètes visant à décarboner la flotte des véhicules en circulation au sein de leurs entités respectives. Fourgons au biogaz, bus GNV, conversion des véhicules légers d’exploitation et de fonction en hybrides ou électriques…

Dans le cadre de la convention Autoroute Bas Carbone de nouveaux axes sont envisagées :