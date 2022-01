L’autoroute A355 est une autoroute de nouvelle génération, exemplaire en matière de transparence écologique et d'intégration environnementale. Bénéficiant de mesures environnementales exceptionnelles allant plus loin que la réglementation en vigueur, cette nouvelle autoroute est également le premier projet d’infrastructure routière en France à avoir fait l’objet de mesures compensatoires avant même le début de sa construction. Au total, 1315 hectares de compensations environnementales ont été déployées en marge de l’élaboration de ce grand contournement. Soit plus de 4,5 fois l’emprise définitive du projet ! Ces mesures concernent en particulier les milieux forestiers et les zones humides. Plusieurs cours d’eau situés sur ou à proximité de l’autoroute ont ainsi fait l’objet d’un méandrage ou d’un reméandrage. L’objectif ? Rétablir leur caractère originel, réguler leur débit et les rendre plus propices au développement de la biodiversité. En parallèle, les ouvrages permettant de les traverser ont tous été conçus pour prendre en compte leur expansion en cas de crue exceptionnelle.