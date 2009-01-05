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Vos questions les plus fréquentes

Emails ou sms frauduleux : soyez vigilants et adoptez les bons réflexes face au phishing !

Des emails ou des sms frauduleux usurpant l'identité de VINCI Autoroutes circulent....

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Comment payer ma recharge électrique sur autoroute ?

Vous payez votre recharge directement sur la borne, par carte bancaire ou au moyen...

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J'ai égaré mon ticket de péage, que dois-je faire ?

En cas de perte de votre ticket de péage, le paiement du tarif le plus élevé sera...

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Avec quels types de prises puis-je me recharger sur autoroute ?

Les stations de recharge présentes sur autoroute proposent toujours 3 standards de...

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Dois-je charger ma batterie à 100% lors d’un long trajet ?

Plus la batterie de votre véhicule est chargée, plus la puissance acceptée diminue....

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Comment puis-je savoir où il y a des travaux sur autoroute ?

VINCI Autoroutes met à votre disposition plusieurs outils d'information trafic&nbsp;pour...

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Pourquoi y a-t-il des travaux ?

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Pourquoi les tarifs des péages augmentent-ils ?

Les hausses de tarif de péage sont principalement déterminées par l'inflation. Les...

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Comment contacter le Service Clients VINCI Autoroutes ?

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