Le parc multimodal de Longvilliers mis en service sur l'autoroute A10

Situé au niveau de la sortie Dourdan sur l’autoroute A10, le parc multimodal de Longvilliers met également à votre disposition un certain nombre de services. Notre objectif ? Améliorer votre confort et embellir vos trajets domicile-travail. Au sein du bâtiment d’accueil, découvrez l’espace détente équipé d’un distributeur de boissons, de prises électriques USB et d’un accès WIFI gratuit. Profitez aussi d’un espace de coworking et d’une bibliothèque solidaire. Vous souhaitez faire vos courses, le soir, avant de regagner votre domicile ? Des paniers fermiers accessibles dans des casiers réfrigérés sont à votre disposition pour faire le plein de produits frais et de saison. Une belle opportunité de valoriser les circuits courts et les productions de agriculteurs locaux.

Envie d’en savoir plus ? Découvrez en visite virtuelle le parc multimodal de Longvilliers !