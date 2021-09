Découvrez le parc multimodal de Longvilliers sur l'autoroute A10

Vous habitez Etampes, Dourdan, Longvilliers ou Saint-Arnoult-en-Yvelines ? Vous devez vous rendre tous les jours à Paris pour aller travailler et souhaitez éviter les traditionnels bouchons aux heures de pointe ? Le parc multimodal de Longvilliers (Yvelines) vous propose une solution inédite, efficace et rapide ! Mise en service en décembre 2020, cette nouvelle offre améliore vos déplacements journaliers en associant plusieurs modes de transports comme la voiture, le car, le RER et même le vélo et le deux-roues ! Depuis un parking de stationnement gratuit, vous pouvez organiser facilement votre trajet en covoiturage. Le parc multimodal de Longvillers vous donne également accès à des cars qui vous conduisent aux stations de RER vers Paris en seulement 30 minutes, en empruntant pour certains l’autoroute A10. Une combinaison gagnante qui mixe les mobilités et vous fait gagner un temps précieux dans vos trajets domicile-travail !



