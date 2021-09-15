Ecomobilité
Découvrez le parc multimodal de Longvilliers sur l'autoroute A10
Sur l’autoroute A10, en région parisienne, le parc multimodal de Longvilliers allie covoiturage, voyages en car sur autoroute et trajets en RER. Une offre de transports inédite qui révolutionne vos trajets du quotidien et favorise la décarbonation des mobilités !
Une combinaison gagnante « voiture, car, RER, » pour rejoindre Paris facilement, en empruntant l’autoroute A10
Vous habitez Etampes, Dourdan, Longvilliers ou Saint-Arnoult-en-Yvelines ? Vous devez vous rendre tous les jours à Paris pour aller travailler et souhaitez éviter les traditionnels bouchons aux heures de pointe ? Le parc multimodal de Longvilliers (Yvelines) vous propose une solution inédite, efficace et rapide ! Mise en service en décembre 2020, cette nouvelle offre améliore vos déplacements journaliers en associant plusieurs modes de transports comme la voiture, le car, le RER et même le vélo et le deux-roues ! Depuis un parking de stationnement gratuit, vous pouvez organiser facilement votre trajet en covoiturage. Le parc multimodal de Longvilliers vous donne également accès à des cars qui vous conduisent aux stations de RER vers Paris en seulement 30 minutes, en empruntant pour certains l’autoroute A10. Une combinaison gagnante qui mixe les mobilités et vous fait gagner un temps précieux dans vos trajets domicile-travail !
Organisez facilement votre covoiturage depuis 3 parkings gratuits et contribuez à la décarbonation des autoroutes
Situé à une quarantaine de kilomètres au sud-ouest de Paris, le nouveau parc multimodal de Longvilliers vous offre la possibilité de covoiturer en toute sérénité. Accessible depuis l’échangeur de Dourdan (n°10) sur l’autoroute A10, il met à votre disposition 255 places de stationnement totalement gratuites (100 places supplémentaires par rapport au parc existant) réparties sur 3 parkings : P1, P2 et P3 ouverts 24h/24, 7j/7. Sur le parking P1, vous trouverez des places réservées aux personnes à mobilité réduite. L’ensemble des places de stationnement sur les 3 parkings est par ailleurs accessible au covoiturage.
Vous souhaitez partager votre trajet pour vous rendre sur votre lieu de travail ? Le parc multimodal de Longvilliers vous donne accès à un espace de covoiturage sécurisé et gratuit qui vous permet d’entrer aisément en relation avec d’autres covoitureurs.
Gagnez du temps en empruntant des cars roulant sur une voie dédiée de l’autoroute
Le parc multimodal de Longvilliers vous permet aussi de mêler plusieurs modes de transports qui vous feront gagner du temps dans vos trajets aux heures de pointe. Une fois votre véhicule stationné, vous pouvez monter à bord de cars qui vous déposent en seulement 30 minutes à la gare de Massy, en empruntant pour certains une voie dédiée sur l’autoroute A10. Il vous suffit ensuite d’emprunter le RER B ou C en direction de Paris pour terminer sereinement votre trajet.
Parmi ces 5 lignes de cars, certaines desservent aussi la gare RER d’Orsay et le pôle universitaire du plateau de Saclay. Toutes sont accessibles avec votre Pass Navigo.
Les vidéos du parc multimodal de Longvilliers
Bornes de recharge électrique, bâtiment chauffé et climatisé offrant de nombreux services, lignes de cars express à destination de Paris... A travers des témoignages clients, découvrez tous les avantages de cette nouvelle forme de mobilité.
Profitez de services inédits qui améliorent votre confort
Vous circulez en voiture électrique ? Le parc multimodal de Longvilliers dispose de bornes permettant de recharger votre véhicule durant la journée.
Adepte du vélo ou du deux-roues ? Accédez vous-aussi au parc multimodal grâce un abri sécurisé où vous pouvez stationner dans la journée, en toute sécurité. Dans le bâtiment d’accueil, des casiers de consignes sont prévus pour y déposer vos casques de moto ou tout autre accessoire (gants, lampes de sécurité, paniers à vélos). Un espace de coworking avec Wi-Fi gratuit a été imaginé pour vous permettre, si vous le souhaitez, de commencer votre journée de travail en attendant votre bus.
Envie de vous plonger dans un bon roman avant d’arriver à destination ? Une bibliothèque solidaire vous permet de prendre ou de déposer un livre pour agrémenter vos déplacements.
Enfin, de retour le soir à la maison, profitez de produits frais et locaux en vente dans un distributeur de paniers fermiers. A la fois plateforme de mobilités intelligentes et offre de services, le parc multimodal de Longvilliers vous facilite la vie à chaque étape de votre trajet !
5 lignes de cars express vers les RER B et C
Rejoignez en moins de 30 minutes les RER B et C en empruntant une voie dédiée de l'autoroute A10.
En savoir plus
4 bornes de recharge électrique
Profitez de votre passage au parc multimodal de Longvilliers pour recharger votre véhicule électrique !
En savoir plus
43 distributeurs de paniers fermiers
Faites le plein de produit locaux grâce aux distributeurs de paniers fermiers situés à l'accueil du parc.
En savoir plus