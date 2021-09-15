Découvrez le parc multimodal de Longvilliers sur l'autoroute A10

Vous circulez en voiture électrique ? Le parc multimodal de Longvilliers dispose de bornes permettant de recharger votre véhicule durant la journée.



Adepte du vélo ou du deux-roues ? Accédez vous-aussi au parc multimodal grâce un abri sécurisé où vous pouvez stationner dans la journée, en toute sécurité. Dans le bâtiment d’accueil, des casiers de consignes sont prévus pour y déposer vos casques de moto ou tout autre accessoire (gants, lampes de sécurité, paniers à vélos). Un espace de coworking avec Wi-Fi gratuit a été imaginé pour vous permettre, si vous le souhaitez, de commencer votre journée de travail en attendant votre bus.



Envie de vous plonger dans un bon roman avant d’arriver à destination ? Une bibliothèque solidaire vous permet de prendre ou de déposer un livre pour agrémenter vos déplacements.



Enfin, de retour le soir à la maison, profitez de produits frais et locaux en vente dans un distributeur de paniers fermiers. A la fois plateforme de mobilités intelligentes et offre de services, le parc multimodal de Longvilliers vous facilite la vie à chaque étape de votre trajet !