Vous souhaitez savoir quel est le meilleur moment pour prendre la route et éviter les bouchons ?

Consultez les prévisions trafic et préparez au mieux votre départ, pour un voyage en toute sérénité. Choisissez l’heure et le jour prévu de votre départ, et visualisez rapidement les conditions de circulation prévues, sur toutes les autoroutes de France. Vous pouvez également consulter l'évolution du trafic heure par heure pour identifier le meilleur moment pour partir et éviter les embouteillages.



Ce service de prévisions trafic vous indique le niveau de fluidité du trafic sur un trajet défini, pour un jour et une heure précise, en s’appuyant sur les bases de données des sociétés d’autoroutes.

Vert : trafic fluide

Orange : trafic ralenti

Rouge : trafic très ralenti



Suivez nos conseils pour rester informé de vos conditions de circulation avant de prendre la route et pendant votre trajet sur l’autoroute.