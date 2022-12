L'autoroute de demain

Le parc roulant est sans cesse plus connecté et plus autonome. VINCI Autoroutes est partie prenante de cette transition, en partenariat avec des constructeurs et équipementiers automobiles, en développant des systèmes en temps réel d’information aux véhicules connectés et d’assistance aux véhicules autonomes. A la clé: des bénéfices en termes de sécurité et de régulation du trafic, lequel voit par là-même son impact environnemental diminuer en termes d’émissions.