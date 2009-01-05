Découvertes

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Kilomètre Art - Un voyage au cœur des œuvres d'art du réseau VINCI Autoroutes
Kilomètre Art

Un voyage au cœur des œuvres d'art du réseau VINCI Autoroutes

Kilomètre-art, épisode #14 : l’aire de Caissargues, autoroute A54

Kilomètre-art, épisode #13 : la pyramide du Perthus, autoroute A9

Kilomètre-art, épisode #12 : Voyage en Occitanie, des aires et des chanteurs

Kilomètre-art, épisode #11 : Le Pèlerin, aire d’Hastingues, autoroute A64

Kilomètre-art, épisode #10 : Les Flèches des cathédrales, autoroute A10

Kilomètre-art épisode #9 : Le « V » de Vasarely, autoroutes A8 et A51

Kilomètre-art épisode #8 : La Colonne brisée, autoroute A89

Kilomètre-art épisode #7 : Trois Arches d’aqueduc et galères, autoroute A8

Kilomètre-art épisode #6 : Les Chevaliers cathares, autoroute A61

Kilomètre-art épisode #5 : Archeval, autoroute A85

Kilomètre-art épisode #4 : La Grande Boucle, autoroute A64

Kilomètre-art épisode #3 : Le Cyclope, autoroute A8

Kilomètre-art épisode #2 : La Nef Solaire, autoroute A9

Kilomètre-art épisode #1 : Le Mémorial à la résistance, autoroute A10

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Voyage voyage Vole dans les hauteurs Au dessus des capitales Des idées fatales Regarde l´océan

Desireless

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