Alors, comment inverser la courbe ? Le covoiturage représente toujours une solution pertinente pour diminuer de manière conséquente les émissions de gaz à effet de serre. Or ce 7e baromètre de l’autosolisme pointe une pratique toujours trop rare aux heures de pointe ! Un moment où le réseau routier est pourtant le plus saturé… Le taux moyen de covoiturage s’élève à 15,4 % en moyenne entre 7h30 et 10h. Il est beaucoup plus faible à 7h30 (9 %), alors que cette tranche horaire est celle où la proportion de trajets domicile-travail est la plus importante et connaît de fortes congestions quotidiennes aux abords des métropoles. Il tend ensuite à augmenter progressivement au cours de la matinée, à mesure que d’autres types de trajets sont effectués (école, santé, loisirs, démarches administratives…), pour atteindre 24 % en moyenne à 9h45.