Encourager la mobilité partagée dans le sud des Landes : c’est l’objectif du nouveau parking de covoiturage de Bénesse-Maremme inauguré jeudi 26 septembre. Situé au niveau de l’échangeur n°8 de Capbreton sur l’autoroute A63 et déjà en service depuis début juillet, cette nouvelle aire de covoiturage va contribuer à décarboner les déplacements du quotidien. Aménagé dans un secteur où la demande de covoiturage est très forte pour les trajets domicile-travail entre Capbreton et Bayonne, ce nouveau parking va permettre de mieux organiser cette pratique. Situé à proximité immédiate de l’autoroute A63, desservi par le réseau Yégo et la liaison cyclable Bénesse-Maremne-Capbreton, il propose 115 places de stationnement gratuit et sécurisé. Il est aussi équipé d’un point de dépose-minute, d’un stationnement pour vélos et d’un emplacement dédié aux 2 roues motorisé.