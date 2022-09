Le taux d’autosolisme augmente en 2022 et ce phénomène se constate dans toute la France. Ainsi, sur un million de véhicules analysés, seuls 14,8% contenaient plus d’une personne. Déjà en 2021, le 1er Baromètre de l’autosolisme montrait que les Français se déplacent très largement seuls dans leur voiture, entre 8h00 et 9h00, pour les déplacements domicile-travail. Le constat reste le même en 2022 et s’étend désormais à la tranche horaire 7h00-8h00. Ainsi, le taux d’autosolisme est de 87% entre 7h00 et 8h30 puis commence à décroître à partir de 8h30 pour atteindre 79% à 10h00. A l’échelle régionale, parmi les 14 sites mesurés, 11 témoignent d’une augmentation de la pratique de l’autosolisme, parfois drastiquement, comme en Ile-de-France avec + 9,1 points ou à Toulouse avec +6 points. Seuls deux sites mesurent une baisse de l’autosolisme en 2022 par rapport à 2021, mais dans une mesure très faible (-1,4 points à Toulon, et -0,6 points à Lyon). De manière paradoxale, c’est lorsque les axes routiers sont les plus utilisés que les Français voyagent le plus seuls dans leur voiture : lors des heures de pointe, en semaine, le taux d’autosolisme atteint son maximum à 87,2% ; cette tendance à la hausse appelle une véritable prise de conscience et l’instauration de mesures d’encouragement et d’incitation au covoiturage.