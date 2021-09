Vous êtes détenteur d’un véhicule électrique ou hybride ? Connaissez-vous eborn ? Il s’agit du plus grand réseau public de recharge en France. Géré par le Fonds de Monétisation Ecologique des Transports et Easy Charge, une filiale de VINCI Autoroutes et de VINCI Energies, eborn représente une vraie solution pour accélérer le développement de l’écomobilité dans les territoires. Interopérables et accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, les bornes du réseau eborn vous permettent de recharger votre véhicule très facilement à l’aide d’un simple badge. Vous êtes abonnés eborn ? Grâce à l’application, bénéficiez d’une tarification préférentielle et consultez la carte de plus de 100.000 bornes de recharge en suivant leur disponibilité en temps réel.