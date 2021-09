Vers des autoroutes neutres en carbone

Le saviez-vous ? Les autoroutes représentent 20% des émissions de CO2 du secteur des transports, soit 6% des émissions en France. Limiter l’empreinte carbone sur autoroute, c’est l’enjeu d’une convention signée mardi 12 novembre 2019 entre la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et VINCI Autoroutes. Son objectif ? Parvenir à la « neutralité carbone » à l’horizon 2050, alors que le trafic autoroutier dans les métropoles est en hausse et que vous êtes de plus en plus nombreux à emprunter l’autoroute pour vos trajets domicile-travail.