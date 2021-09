C’est une nouvelle avancée pour améliorer vos trajets domicile-travail ! Vous habitez la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur ? Une convention pour des mobilités quotidiennes plus fluides et plus durables a été signée ce lundi 22 février 2021 à Marseille. D’un montant prévisionnel de 460 millions d’euros - financé conjointement par la Région, les collectivités et VINCI Autoroutes - ce programme d’investissement prévoit la création de 13 projets majeurs sur le réseau routier et autoroutier dans la région.



Faciliter l’accès à Sophia-Antipolis

Ce programme ambitieux prévoit notamment de créer des échangeurs et des demi-échangeurs sur autoroute. L’idée est de faciliter les connexions entre les territoires, autour notamment du technopôle de Sophia-Antipolis (Alpes-Maritimes), du Luc (Var) ou encore d’Orange. L’un des chantiers permettra la création d’une voie réservée aux transports en commun sur l’autoroute A8, entre Villeneuve-Loubet et Antibes, afin de mieux desservir le technopôle depuis Nice, via une ligne de cars. Vous habitez Cannes ou Mandelieu-La-Napoule ? Cette nouvelle convention prévoit également une amélioration de l’échangeur de la Bocca « Les Tourrades » sur l’autoroute A8. Situé à la jonction de 3 routes départementales à fort trafic et de l’autoroute, cet échangeur connaît régulièrement des congestions aux heures de pointe. Le projet inscrit dans la convention permettra d’y remédier.



Objectif : réduire les émissions de CO2 sur autoroute

Tous ces projets entendent contribuer à faciliter les trajets domicile-travail en Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur et à diminuer les émissions de CO2 qui leur sont liées. Le saviez-vous ? Avec 30 millions de tonnes de CO2 émis chaque année, les déplacements sur autoroute représentent plus de 20% des émissions carbone du secteur des transports, soit 6 % des émissions totales en France. Dans les zones rurales et péri-urbaines, la voiture est un mode de déplacement incontournable au quotidien. 75% des actifs l’utilisent chaque jour pour effectuer leurs trajets domicile-travail ! Ensemble, nous pouvons trouver des solutions pour rendre nos mobilités du quotidien plus fluide et moins polluantes !