Bonne nouvelle si vous roulez en véhicule électrique et que vous empruntez régulièrement l’autoroute A9 dans le secteur de Montpellier ! TotalEnergies et VINCI Autoroutes inaugurent mardi 18 avril 2023 une station de recharge haute puissance sur l’aire de Montpellier-Fabrègues Nord (en direction de Narbonne). Pour rappel, la recharge haute puissance permet aux véhicules électriques compatibles de se recharger à une puissance supérieure à 50 kW. Selon le type de véhicule, une telle puissance permet de retrouver une autonomie de 100 kilomètres en 6 minutes et de recharger environ 80% de la batterie en une vingtaine de minutes, soit le temps moyen d’arrêt sur autoroute. Entièrement repensée avec la mise en service d’un hub dédié à la mobilité électrique, cette station multi-énergies offre désormais 9 points de recharge électrique : 2 points de recharge rapide AC 43kW/DC 50kW et 7 points de recharge ultra-rapide DC 175 kW.



VINCI Autoroutes s’est fixé pour objectif d’équiper 100% des aires de services de son réseau en 2023, avec un total de plus de 1 500 points de charge en service. L’installation de ces nouvelles bornes ultra-rapides illustre notre volonté de contribuer activement à la décarbonation des usages de la route et au développement de la mobilité électrique. Vous avez opté pour l’électrique lors de vos trajets moyenne et longue distance ? En multipliant le nombre de bornes de recharge présentes sur son réseau, VINCI Autoroutes souhaite vous apporter un service de qualité. Le saviez-vous ? Située sur l’autoroute A9 entre Orange et l’Espagne, l’aire de Montpellier-Fabrègues Nord est l’une des plus fréquentées de France. Elle accueille 1200 véhicules par jour en moyenne et jusqu’à 1600 durant le grands week-ends d’été. Depuis peu, une nouvelle architecture et une offre de services enrichie répondent aux nouveaux enjeux de la mobilité pour vous permettre de #BienVoyager.