Grand utilitaire, camping-car, pick-up avec cellule habitable, véhicule de classe 1 tractant une caravane ou une remorque dont la hauteur hors chargement ou accessoire est comprise entre 2 et 3 mètres et PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes.

Poids lourd, autocar et autre véhicule à 2 essieux, petit poids lourd dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes, camping-car de plus de 3 mètres de hauteur.

Classe 3 – Poids lourds, autocars et autres véhicules à 2 essieux

Classe 4 - Poids lourds, autocars et autres véhicules à 3 essieux et plus

Ensemble roulant ayant une hauteur totale supérieure ou égale à 3 mètres, ensemble roulant avec un véhicule tracteur d’un PTAC supérieur à 3,5 tonnes, véhicule de classe 3 avec remorque.