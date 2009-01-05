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Mon véhicule
Classe 1 – Véhicules légers
Berline, coupé, cabriolet, break, monospace, petit utilitaire, 4x4.
Véhicule tractant une remorque dont la hauteur totale hors
chargement est inférieure ou égale à 2 mètres et le PTAC inférieur
ou égal à 3,5 tonnes.
Classe 2 – Véhicules intermédiaires
Grand utilitaire, camping-car, pick-up avec cellule habitable,
véhicule de classe 1 tractant une caravane ou une remorque dont
la hauteur hors chargement ou accessoire est comprise entre 2
et 3 mètres et PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes.
Classe 3 – Poids lourds, autocars et autres véhicules à 2 essieux
Poids lourd, autocar et autre véhicule à 2 essieux, petit poids
lourd dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes, camping-car de
plus de 3 mètres de hauteur.
Classe 4 - Poids lourds, autocars et autres véhicules à 3 essieux et plus
Ensemble roulant ayant une hauteur totale supérieure ou égale à 3
mètres, ensemble roulant avec un véhicule tracteur d’un PTAC
supérieur à 3,5 tonnes, véhicule de classe 3 avec remorque.
Classe 5 – Motos, side-cars et trikes
Moto, side-car, quadricycle, trike (sont autorisés les trikes d’une
puissance > 15 kW, dont le poids à vide dépasse les 550 kg (article
R421-2 du Code de la Route)).
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