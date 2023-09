Les lignes de cars express régionaux comme celle reliant le pôle multimodal de Longvilliers à la gare RER de Massy, permettent déjà un report modal de l’autosolisme vers les transports collectifs. Cette expérimentation permettra d’économiser autour de 1 500 tonnes de CO2 par an**. L’objectif du projet MOB-AUTO² est de compléter l’offre de cars actuelle avec une navette automatisée. D’une capacité de 15 places, à raison de 30 trajets par jour, elle permettra de transporter environ 450 passagers au quotidien. Un véritable plus pour absorber les volumes saturés aux heures de pointe. Circulant à 90 km/h et pourvues de la technologie No-Op (sans opérateur à bord), ces navettes viendront en renfort sur un parcours de 28 km entre le pôle multimodal de Longvilliers et la gare RER de Massy, avec un arrêt intermédiaire à la gare autoroutière de Briis-sous-Forges. De quoi faciliter votre quotidien si vous empruntez ces lignes dans le cadre de vos trajets domicile-travail !