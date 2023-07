Vous circulez en électrique sur l’autoroute A8 dans les secteurs d’Aix-en-Provence et de Marseille ? Vous pourrez désormais vous arrêter sur l’aire de Rousset pour recharger votre véhicule en toute sérénité. VINCI Autoroutes inaugure ce mercredi 12 juillet 2023 la 55e station de recharge ultra rapide IONITY sur cette aire de services, l’une des plus importantes d’Europe. Avec ses 16 charges ultra-rapides, la possibilité de porter le nombre à 24 unités, et ses deux multi-chargeurs, cette station a été conçue pour vous offrir un maximum de confort si vous circulez sur l’A8 en dans le pays provençal. Ces charges ultra-rapides permettent en effet de vous recharger en quelques minutes seulement, quelles que soient la génération et la marque de votre véhicule ! Un confort non négligeable si vous empruntez ce secteur de l’A8 pour vos trajets domicile-travail, ou pour partir en vacances et rejoindre la Côte d’Azur ou l’arrière-pays provençal.