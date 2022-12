Face à l’urgence climatique, il est nécessaire de repenser les modes de transport. A l’heure de la transition énergétique, le secteur du transport routier doit se transformer radicalement pour favoriser les usages partagés, la comodalité et l’électromobilité. Le trimestriel L'Hémicycle a proposé un entretien commun à François Gemenne, politologue et auteur pour le GIEC et à Pierre Coppey, président de VINCI Autoroutes. Découvrez leurs regards croisés qui décryptent les défis que la puissance publique, les acteurs privés et les citoyens doivent relever conjointement.