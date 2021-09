Covoiturage sur autoroute : voyagez "économique"... et écologique

Vous êtes lassé de voyager seul en voiture ? Avez-vous pensé au covoiturage ? Un moyen de vous déplacer plus convivial et plus économique. Covoiturer, c’est aussi faire un geste pour la planète. Plus de passagers dans une voiture, c’est moins d’émissions de CO2 dans l’atmosphère ! Aujourd’hui, le covoiturage s’organise facilement sur l’autoroute grâce à des parkings dédiés mis à votre disposition. De plus, si vous covoiturez et que vous êtes détenteur d’un badge télépéage Ulys, bénéficiez de nombreux avantages grâce à notre partenariat avec la plateforme BlaBlaCar.