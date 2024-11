Cofinancé par la Région Sud, le Département de Vaucluse, la Communauté d’agglomération du Grand Avignon et VINCI Autoroutes, ce nouveau parking est le 59e disponible près de notre réseau et le 8e implanté sur l’autoroute A7 après ceux de Chanas, Tain-l’Hermitage, Valence nord, Loriol, Montélimar nord, Montélimar sud et Orange centre. Ce sont ainsi plus de 800 places de stationnement qui sont mises gratuitement à la disposition des covoitureurs sur l’autoroute du soleil et plus de 5000 sur notre réseau partout en France.



