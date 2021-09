Ambition environnement 2030

Pour lutter contre le réchauffement climatique, le tri et le recyclage des déchets font partie intégrante de notre quotidien. Sur l’autoroute aussi, nous veillons à mettre en place de bonnes pratiques ! La totalité de nos aires de services et de repos sont dotées de dispositifs de collecte sélective. En triant vos déchets lors de vos pauses sur l’autoroute, vous faites un geste bénéfique pour la planète. Nous encourageons par ailleurs nos partenaires des enseignes commerciales à mettre en place des aires zéro plastique à usage unique. Par ailleurs, d’ici à 2023, nous nous engageons à valoriser 100% des déchets courants issus de l’exploitation de notre réseau et de nos chantiers. Nous prévoyons également de réutiliser 90% des agrégats d’enrobés produits par ces chantiers.



EN SAVOIR PLUS