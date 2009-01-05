Ambition environnement 2030
Lutter contre le changement climatique, favoriser l’économie circulaire, préserver les milieux naturels… Découvrez comment l’autoroute se transforme pour vous accompagner vers une mobilité plus durable
Pour répondre à l’urgence écologique, VINCI Autoroutes s’engage au quotidien. Nous avons même des objectifs précis dans ce domaine d’ici à 2030. Découvrez les 3 volets de notre plan « Ambition environnement 2030 ».
Ambition Environnement 2030
Des actions concrètes, pour transformer nos métiers et votre façon de voyager, autour de trois grands domaines :
1. Lutter contre le changement climatique
Rappelez-vous. En 2015, l’Accord de Paris sur le climat s’est donné pour objectif une baisse de 50% des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030, pour atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050. En France, le secteur des transports est le premier émetteur de gaz à effet de serre, responsable de plus de 30% des émissions nationales, et la route représente 95% de ces émissions (dont 25% pour le réseau autoroutier). A travers son programme « Autoroute bas carbone », VINCI Autoroutes entend accompagner de façon volontariste la transition vers une mobilité autoroutière moins émettrice de CO2. Nous nous engageons, par exemple, à réduire de 50% nos émissions de CO2 en transformant notre flotte de véhicules ainsi que nos bâtiments.
Concernant les mobilités plus douces la totalité de nos aires de services et certaines aires de repos sont équipées de bornes de recharge électrique. Nous continuons par ailleurs à développer le covoiturage ou encore les transports collectifs sur autoroute, comme au parc multimodal de Longvilliers en région parisienne.
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2. Favoriser l’économie circulaire
Pour lutter contre le réchauffement climatique, le tri et le recyclage des déchets font partie intégrante de notre quotidien. Sur l’autoroute aussi, nous veillons à mettre en place de bonnes pratiques ! La totalité de nos aires de services et de repos sont dotées de dispositifs de collecte sélective. En triant vos déchets lors de vos pauses sur l’autoroute, vous faites un geste bénéfique pour la planète. Nous associons nos partenaires des enseignes commerciales à notre démarche d’économie circulaire, en œuvrant ensemble pour réduire les déchets, améliorer la qualité du tri et favoriser leur valorisation. Nous prévoyons également de réutiliser 100% des agrégats d’enrobés produits par ces chantiers, dont près de la moitié sur nos propres chantiers.
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3. Préserver les milieux naturels
Au quotidien dans notre activité, nous nous efforçons de préserver au mieux les milieux naturels qui nous entourent. Comment ? En réduisant ou en compensant l’impact de notre activité sur les écosystèmes.
A Strasbourg, la construction de l’autoroute A355, le contournement ouest de Strasbourg, a donné lieu à des lâchers de hamsters d’Alsace, une espèce protégée. Parmi nos objectifs d’ici à 2030, nous nous engageons à réduire de 10% notre consommation d’eau grâce au suivi et à l’optimisation de nos équipements. Cet objectif a été dépassé pour l'année 2024. Nous souhaitons également instaurer un plafond de consommation d’eau sur la totalité de nos grands chantiers. Nous poursuivons aussi notre démarche zéro produits phytosanitaires sur l’ensemble du réseau. Nous aspirons à restaurer les milieux notamment grâce à notre partenariat avec l’ONF.
Face à l’urgence écologique, accélérons ensemble la réduction de nos impacts sur l’environnement !
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