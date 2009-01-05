Ambition environnement 2030

Au quotidien dans notre activité, nous nous efforçons de préserver au mieux les milieux naturels qui nous entourent. Comment ? En réduisant ou en compensant l’impact de notre activité sur les écosystèmes.

A Strasbourg, la construction de l’autoroute A355, le contournement ouest de Strasbourg, a donné lieu à des lâchers de hamsters d’Alsace, une espèce protégée. Parmi nos objectifs d’ici à 2030, nous nous engageons à réduire de 10% notre consommation d’eau grâce au suivi et à l’optimisation de nos équipements. Cet objectif a été dépassé pour l'année 2024. Nous souhaitons également instaurer un plafond de consommation d’eau sur la totalité de nos grands chantiers. Nous poursuivons aussi notre démarche zéro produits phytosanitaires sur l’ensemble du réseau. Nous aspirons à restaurer les milieux notamment grâce à notre partenariat avec l’ONF.

Face à l’urgence écologique, accélérons ensemble la réduction de nos impacts sur l’environnement !



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