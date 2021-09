Véhicules électriques: une station de recharge «HAUTE PUISSANCE» inaugurée à Poitiers

En vous branchant sur ces bornes de 350 kW, vous rechargez votre véhicule électrique en moins de 20 minutes. C’est trois fois plus rapide que sur une borne de recharge rapide! Grâce à ces chargeurs haute puissance accessibles à tous types de véhicules, n’ayez plus peur de rouler à l’électrique en dehors des zones urbaines. Le saviez-vous? Le réseau VINCI Autoroutes dispose de plus de 200 bornes de recharge dont 90 stations ultra-rapides comme celle de l’aire de Poitiers Jaunay-Clan. Faites l’expérience d’un trajet plus long sur autoroute et respectueux de l’environnement.