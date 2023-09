Entre le 31 mai et le 18 juin 2023, VINCI Autoroutes et Cyclope.ai (filiale de VINCI Autoroutes spécialisée en intelligence artificielle et traitement d’image et d’analyse vidéo) ont analysé le trafic aux abords de 10 agglomérations, afin de déterminer le nombre de conducteur voyageant seul à bord de leur véhicule. Plus de 500.000 véhicules ont été observés afin de mieux évaluer le taux d’autosolisme au quotidien en France.