Vous souhaitez partager vos trajets du quotidien entre Nîmes et Montpellier ? Vous empruntez l’A9 lors de vos trajets estivaux ou durant le week-end ? Le nouveau parking de covoiturage situé au niveau du giratoire de la sortie Lunel (n°27) sur l’autoroute A9 propose 71 places de stationnement gratuites. Un espace adapté et sécurisé qui complète une zone de stationnement existante, dédiée à une pause rapide, mais qui était régulièrement saturée par des véhicules de covoitureurs. D’un montant de plus de 452 000 euros cofinancés par VINCI Autoroutes et le Département de l’Hérault, cette nouvelle infrastructure s’inscrit dans le cadre du Plan d’investissement autoroutier signé entre l’Etat et VINCI Autoroutes. Il s’agit du 7e parking de covoiturage sur l’autoroute A9. VINCI Autoroutes propose désormais 59 parkings et plus de 5000 places de stationnement dédiées au covoiturage sur son réseau.