Vous habitez la ville de Vienne en Isère et vous roulez en véhicule électrique ? Bonne nouvelle ! D’ici à la fin 2021, vous profiterez de 12 nouvelles stations de recharge électrique dont une majorité en centre-ville. Easy Charge, filiale de VINCI Autoroutes et le Fonds de Modernisation Ecologique des Transports (FMET) viennent en effet d’être retenus pour le déploiement de ces bornes de recharge dans la cité située au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes. En plus du déploiement d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques sur son réseau, VINCI Autoroutes participe également à l’installation de ces bornes au sein des agglomérations. De quoi rendre la mobilité électrique plus facile dans vos déplacements du quotidien !



A Vienne, 12 nouvelles bornes électriques dont 9 en centre-ville

Dans le cadre de son projet 2020-2026, la Ville de Vienne renouvelle son ambition d’agir en faveur de la protection de l’environnement. Elle encourage en ce sens le déploiement d’un réseau de bornes de recharge électrique au sein de son agglomération. L’objectif ? Accompagner le développement des mobilités alternatives et faciliter vos déplacements si, comme 94% des conducteurs de voitures électriques, vous utilisez votre véhicule pour vos trajets du quotidien*. Douze bornes de recharge, soit 22 points de charge au total, vont être implantées au sein de parkings publics : neuf en centre-ville, deux dans le quartier de Saint-Germain et une station au Parc relais Sud, à côté du stade municipal Jean Etcheberry. Accessibles à tout type de véhicules, ces bornes vous proposeront une recharge accélérée de 22 kW AC et 24 kW DC. Deux chargeurs rapides de 43 kW AC / 50 kW DC permettront même de vous recharger en moins de 30 minutes pour une autonomie de 100 km. Mise en service prévue avant la fin de l’année 2021 !