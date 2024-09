Faire route ensemble

VINCI Autoroutes est le premier concessionnaire autoroutier français. La principale mission de nos 5 500 collaborateurs est d'assurer, en toutes circonstances, la viabilité des 4 443 km de réseau et la continuité du service public autoroutier.

VINCI Autoroutes dessert en France 8 régions, 46 départements, 14 métropoles, plus d’une centaine de villes de plus de 10 000 habitants et des milliers de communes rurales situées à proximité de son réseau.