Semaine européenne de la mobilité : découvrez nos solutions sur l'autoroute !

3. Privilégiez le covoiturage sur autoroute

Plus écologique, le covoiturage vous permet également de faire des économies. Pour des trajets au quotidien ou des voyages plus longs, ce mode de déplacement s’organise désormais très facilement sur l’autoroute. Sur notre réseau, 34 parkings de covoiturages gratuits offrant 2700 places sont accessibles à proximité directe des entrées et sorties d’autoroute.



Avec le covoiturage, il est possible de diviser vos frais par deux et par conséquent de limiter l’empreinte écologique de vos déplacements, comme vous pouvez le découvrir dans cette vidéo.



Découvrez l’offre d’abonnement au télépéage Ulys option covoiturage, en partenariat avec BlaBlaCar.