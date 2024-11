Engagements en matière d'éthique

VINCI s’est construit autour de valeurs fortes – de loyauté, de transparence, de probité – qui façonnent sa culture et guident ses actions. Le Groupe VINCI place le respect des principes éthiques au cœur des relations avec ses clients, ses partenaires et l’ensemble de ses parties prenantes. Ce principe a conduit le Groupe VINCI à définir des règles de conduite et des principes d’action qui guident le comportement de l’ensemble des collaborateurs, des partenaires et autres parties prenantes, en matière d’éthique, de responsabilité environnementale, sociale et sociétale.