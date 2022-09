C’est un nouveau pas vers le développement des mobilités décarbonées. VINCI Autoroutes et Nîmes Métropole signent ce mercredi 21 septembre une convention Autoroutes Bas Carbone. Ce partenariat est le premier du genre en Occitanie. Son objectif ? Apporter des solutions et des services concrets et innovants en matière de mobilité, et ce afin de répondre à l’enjeu majeur de la décarbonation des transports. Les autoroutes A9 et A54 traversent le territoire nîmois et desservent Nîmes, Marguerittes, Garons, Caissargues, et l’est de la métropole via l’échangeur de Remoulins. Un secteur stratégique puisqu’il accueille un trafic de plus de 100 000 véhicules par jour en moyenne, mêlant des déplacements de longue distance et les mobilités du quotidien (trajet domicile-travail, loisirs, santé…). Grâce à cette convention, dont l'objectif est de réinventer les usages de l'autoroute, Nîmes Métropole et VINCI Autoroutes se donnent notamment les moyens d’œuvrer pour que ces axes autoroutiers stratégiques puissent être plus accessibles aux bus et autocars express et améliorer ainsi l'offre existante.