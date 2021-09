Un monde sans déchets plastiques, pensez-vous que ça soit possible ? Un pas de plus a été franchi dimanche 5 septembre 2021 à Marseille lors du Congrès mondial de la Nature, à travers la signature entre VINCI Autoroutes et la Région Sud de la Charte d’engagement « Zéro Déchet plastique ». Dans la continuité du Plan Climat « une COP d’avance », adopté dès 2017 par la Région, et de la convention Autoroute Bas carbone, signée en novembre 2019, ce nouveau partenariat environnemental a pour objectif de contribuer à la lutte contre les pollutions plastiques en Provence-Alpes-Côte d'Azur.



Elaborée en collaboration avec l’Agence Régionale pour la Biodiversité et l’Environnement (ARBE), la Charte « Zéro Déchet plastique » concerne à la fois la protection des milieux naturels, le renforcement de la prévention mais également le retraitement des déchets plastiques. VINCI Autoroutes est confronté au quotidien à la problématique de la gestion des déchets. Le saviez-vous ? Vous êtes chaque jour 2 millions à circuler sur notre réseau et, chaque mois, des millions d’entre vous s'arrêtent sur nos aires. La réduction, le tri et la valorisation des déchets induits par ces déplacements constituent un enjeu majeur en matière d’environnement.