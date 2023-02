"Des mondes à construire" est le nouveau podcast de Leonard, la plateforme de prospective et d’accélération de projets innovants du groupe VINCI, lancée en juillet 2017. L’objectif de cette collection est de nous aider à mieux comprendre les transformations des villes et des territoires, l’avenir des métiers de la construction, des mobilités et de l’énergie. La première saison se concentre sur l'hydrogène avec une série de 7 épisodes de moins de 10 minutes chacun, pour tout comprendre des enjeux de l'hydrogène dans la décarbonation des mobilités et de l'industrie.



Deux épisodes ont déjà été diffusés : "Les caractéristiques de l'hydrogène" avec Nicolas Dattez, spécialiste hydrogène chez Leonard et VINCI Energies et "Le stockage de l'hydrogène" avec Pascal Baylocq, directeur de Geostock.



Le 3e épisode, diffusé ce jeudi 23 février, porte sur la mobilité routière et donne la parole à Florent Delval, en charge de la thématique changement climatique à la direction de l'environnement de VINCI Autoroutes. Pour écouter l'épisode cliquez ci-dessous :