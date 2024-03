Electrification des poids lourds : Enedis, TotalEnergies, VINCI Autoroutes et des constructeurs européens évaluent besoins et enjeux

Enedis, TotalEnergies, VINCI Autoroutes et six constructeurs européens – Iveco, MAN Truck & Bus France, Mercedes-Benz Trucks, Renault Trucks, Scania et Volvo Trucks – se sont associés pour évaluer les besoins et enjeux de l’électrification du transport routier de marchandises longue distance et plus particulièrement de la recharge en itinérance sur les principaux axes routiers français.

En France, le transport routier représente aujourd’hui 90 % des flux de marchandises et 7 % des émissions de gaz à effet de serre. Pour répondre aux objectifs de décarbonation fixés par les pouvoirs publics, les constructeurs se sont engagés sur la voie du développement des poids lourds électriques à batterie, principale technologie zéro émission à l’échappement. Le succès de cette électrification repose sur un déploiement adapté des infrastructures nécessaires à la recharge en itinérance. L’étude réalisée, et annoncée en septembre 2023, repose sur une modélisation fine du réseau routier ainsi que sur l’analyse des flux, des points d’arrêt des poids lourds et de l’électrification du parc d’ici 2035 en France.