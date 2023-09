VINCI Autoroutes, TotalEnergies, Enedis et six constructeurs européens* ont engagé une étude sur les infrastructures de recharge électrique pour les poids lourds. L’objectif ? Identifier les besoins (en termes de puissance, d'infrastructures de recharge…) sur les principaux axes routiers français pour rendre possible l’usage généralisé des poids lourds électriques sur de longues distances, et ainsi contribuer la décarbonation du transport routier. Premier enseignement, la recharge en itinérance sur les principaux axes routiers français pourrait représenter, à horizon 2035, une demande en énergie pouvant aller jusqu’à 3,5 TWh par an (à titre de comparaison, la consommation annuelle française est de l'ordre de 460 TWh en 2022). Si elle paraît significative, cette consommation d'énergie pourrait être intégrée sans difficulté majeure par le réseau. Ces besoins impliqueraient, par ailleurs, le déploiement de près de 10 000 points de recharge de type CCS** pour les pauses longues et de 2 200 points de recharge rapide (HPC) de type MCS*** à horizon 2035.