C’est une première sur le réseau VINCI Autoroutes ! Dans le Loiret, les chauffeurs routiers roulant au GNL, le Gaz Naturel Liquéfié et effectuant de longs trajets, peuvent désormais faire leur plein sur l’autoroute A10. Depuis le 13 janvier 2022, l’aire des Plaines de Beauce, en direction d’Orléans, met à leur disposition une station de recharge exploitée par Shell. Située sur la commune de Neuvy-en-Beauce, cette aire de services dessert l’un des principaux axes autoroutiers transeuropéens, à seulement une heure de Paris. Le saviez-vous ? le GNL est obtenu par liquéfaction de gaz naturel, dans le cas présent composé à plus de 90% de méthane. Le gaz est refroidi à une température de -160°C pour réduire son volume et le transformer en liquide. Le gaz obtenu est 600 fois moins volumineux qu’à l’état gazeux non compressé, ce qui simplifie son transport comme son stockage.