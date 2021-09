Ambitions environnementales portées par VINCI Autoroutes, comportement des usagers face à l’adoption de nouvelles habitudes, projets concrets déployés en Région Sud pour diminuer les émissions de CO2… Retrouvez à travers ce nouveau supplément de 8 pages de Nice Matin et Var Matin sur les nouvelles mobilités, les solutions mises en œuvre pour réduire rapidement et durablement les émissions de CO2.



Les différents experts interrogés reviennent sur l’urgence de faire évoluer ensemble nos habitudes de mobilité ; Découvrez, au fil des pages de ce supplément, comment VINCI Autoroutes agit pour avancer rapidement en Région Sud, accompagné de ses partenaires locaux, pour répondre à l’objectif principal : améliorer les conditions de mobilité des habitants de la région et atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050.